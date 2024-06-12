Местные телеграмм-каналы пишут, что в центре оккупированного Донецка прогремели взрывы. На местах прилетов видны столбы черного дыма, передает 24 Канал.

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В городе видно дым

Сначала писали о том, что во временно оккупированном Донецке местные жители слышали звуки взрывов. Позже появились сообщения о черном дыме над местом, где могло прилететь.

В Донецке были взрывы: смотрите видео

Оккупантам не дают покоя на оккупированных территориях. Неизвестно, почему в городе раздавались взрывы. Также нет никаких деталей о последствиях взрывов, которые прозвучали в городе. Также неизвестно, куда именно могло прилететь.

На местах прилетов видно дым: смотрите видео

10 июня в Донецке тоже раздавались взрывы