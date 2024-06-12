Местные телеграмм-каналы пишут, что в центре оккупированного Донецка прогремели взрывы. На местах прилетов видны столбы черного дыма, передает 24 Канал.
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В городе видно дым
Сначала писали о том, что во временно оккупированном Донецке местные жители слышали звуки взрывов. Позже появились сообщения о черном дыме над местом, где могло прилететь.
В Донецке были взрывы: смотрите видео
Оккупантам не дают покоя на оккупированных территориях. Неизвестно, почему в городе раздавались взрывы. Также нет никаких деталей о последствиях взрывов, которые прозвучали в городе. Также неизвестно, куда именно могло прилететь.
На местах прилетов видно дым: смотрите видео
10 июня в Донецке тоже раздавались взрывы
- В Донецке 10 июня сообщают о ряде громких взрывов. После этого в небо поднялся столб дыма. Очевидно, у оккупантов прилет.
- Телеграмм-каналы также выложили фото работы системы противовоздушной обороны. Очевидно, оккупанты не знают, что распространять такие фото и видео нельзя.
- Пока никакой подтвержденной или опровергнутой информации от оккупантов распространено не было.