Місцеві телеграм-канали пишуть, що у центрі окупованого Донецька пролунали вибухи. На місцях прильотів видно стовпи чорного диму, передає 24 Канал.
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У місті видно дим
Спочатку писали про те, що у тимчасово окупованому Донецьку місцеві жителі чули звуки вибухів. Пізніше з'явились повідомлення про чорний дим над місцем, де могло прилетіти.
У Донецьку були вибухи: дивіться відео
Окупантам не дають спокою на окупованих територіях. Невідомо, чому у місті лунали вибухи. Також немає жодних деталей про наслідки вибухів, які пролунали в місті. Також невідомо, куди саме могло прилетіти.
На місцях прильотів видно дим: дивіться відео
10 червня у Донецьку теж лунали вибухи
- У Донецьку 10 червня повідомляють про низку гучних вибухів. Після цього у небо здійнявся стовп диму. Очевидно, в окупантів приліт.
- Телеграм-канали також виклали фото роботи системи протиповітряної оборони. Вочевидь, окупанти не знають, що поширювати такі фото та відео не можна.
- Наразі ніякої підтвердженої чи спростованої інформації від окупантів поширено не було.