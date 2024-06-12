Місцеві телеграм-канали пишуть, що у центрі окупованого Донецька пролунали вибухи. На місцях прильотів видно стовпи чорного диму, передає 24 Канал.

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У місті видно дим

Спочатку писали про те, що у тимчасово окупованому Донецьку місцеві жителі чули звуки вибухів. Пізніше з'явились повідомлення про чорний дим над місцем, де могло прилетіти.

У Донецьку були вибухи: дивіться відео

Окупантам не дають спокою на окупованих територіях. Невідомо, чому у місті лунали вибухи. Також немає жодних деталей про наслідки вибухів, які пролунали в місті. Також невідомо, куди саме могло прилетіти.

На місцях прильотів видно дим: дивіться відео

10 червня у Донецьку теж лунали вибухи