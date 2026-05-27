Такого не было годами: Донецк содрогнулся от атаки дронов, горят склады оккупантов на Запорожье

В ночь на 27 мая Донецк подвергся массированной атаке с многочисленными попаданиями, сообщают местные. По их словам, подобной интенсивности ударов в городе не фиксировали уже несколько лет.

Кадры с места ударов публикуют местные телеграм-каналы. Информацию об успешной атаке дронов на Донетчине, а также на Запорожье подтверждает партизанское движение "Атеш".

Что известно об атаке дронов на оккупантов?

Ночью в Донецке прогремела серия взрывов, местные жители сообщают о многочисленных попаданиях и масштабной атаке по городу. По их словам, интенсивность ударов была настолько высокой, что подобных событий в городе не фиксировали в течение нескольких лет. Официальные детали последствий пока уточняются.

В то же время поступают сообщения о поражении российских военных объектов на оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей. По данным источников, связанных с партизанским движением "Атеш", серия ударов Сил обороны Украины накрыла ряд полевых складов и резервных командных пунктов противника.

Отмечается, что украинские беспилотники все активнее действуют в глубине оккупированных территорий, в частности вдоль логистических маршрутов, которые обеспечивают поставки российских войск на южном направлении. Это затрудняет передвижение техники и подвоз боеприпасов к передовым позициям.

По информации "Атеш", часть складов, которые не подвергались ударам с 2022 года, была уничтожена или существенно повреждена. Оккупационное командование, по их данным, вынуждено срочно перемещать остатки ресурсов в более глубокий тыл, в частности ближе к Мариуполю, чтобы уменьшить риски новых поражений. Сообщается, что это увеличивает логистическую нагрузку и затрудняет снабжение передовых подразделений, что потенциально влияет на темпы боевых действий на этих участках фронта. Официального подтверждения заявленных потерь и последствий пока нет.

Напомним, в ночь на 27 мая взрывы прогремели сразу в нескольких регионах России. По предварительным данным, под ударом оказались, в частности, Таганрог и Туапсе. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, что во время атаки над Таганрогом якобы была уничтожена ракета. Также он утверждает, что в результате инцидента на улице Циолковского в городе загорелись автомобили. Дым после атаки дронов также поднимался в Воронеже.