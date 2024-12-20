Ранее здание использовало так называемое министерство государственной безопасности донецкой псевдореспублики. Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на видео местных жителей, передает 24 Канал.

Смотрите также Враг продвинулся к Покровску и очень активен возле Купянска и Кременной: обзор и карты ISW

В Донецке взрывы повредили здание ФСБ

Отмечается, что Донецк атаковали ракеты, в небе прозвучало не менее 6 взрывов. В городе работала российская ПВО.

Пострадал комплекс зданий на бульваре Шевченко, 26. До оккупации города в 2014 году там была налоговая инспекция Калининского района.

В здании на Шевченко задержанных допрашивали и пытали перед отправкой в тюрьму "Изоляция". С 2014 года фактическое руководство структурой осуществляли сотрудники ФСБ.

В оккупированном Донецке прогремели взрывы: смотреть видео

После 2022 года ФСБ начало активно использовать отремонтированную штаб-квартиру на улице Щорса, 62 – бывшее здание управления СБУ. В тот район также неоднократно были прилеты.