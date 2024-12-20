Раніше будівлю використовувало так зване міністерство державної безпеки псевдореспубліки Донеччини. Про це пишуть "Новини Донбасу" із посиланням на відео місцевих жителів, передає 24 Канал.

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У Донецьку вибухи пошкодили будівлю ФСБ

Зазначається, що Донецьк атакували ракети, в небі пролунало щонайменше 6 вибухів. У місті працювала російська ППО.

Постраждав комплекс будівель на бульварі Шевченка, 26. До окупації міста у 2014 році там була податкова інспекція Калінінського району.

У будівлі на Шевченка затриманих допитували та катували перед відправленям до в'язниці "Ізоляція". З 2014 року фактичне керівництво структурою здійснювали співробітники ФСБ.

У окупованому Донецьку пролунали вибухи: дивитися відео

Після 2022 року ФСБ почало активно використовувати відремонтовану штаб-квартиру на вулиці Щорса, 62 – колишню будівлю управління СБУ. У той район також неодноразово були прильоти.