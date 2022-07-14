россияне каждый раз забывают, что в современном мире легко проверить, кто и откуда стреляет. Жаль только, что от их инсценировок и циничных поступков погибают невинные мирные люди.

К теме Жуткий ракетный обстрел Винницы: все что известно об атаке врага 14 июля

Вражеские пропагандистские каналы уже отчитываются о том, что автостанцию в центре Донецка обстреляли "украинские боевики".

В соцсетях отмечают, что съемочная группа приехала через несколько минут после обстрела. Сразу появилось множество камер и СМИ, видео и фото с разных ракурсов. Кроме того, на место происшествия сразу приехал пушилин, чтобы показать "какие украинцы плохие".

Что известно о пострадавших

Известно, что в результате теракта россиян в Донецке погибли по меньшей мере 2 человека, еще 3 получили ранения.

Что следует знать об ударе россиян по Виннице

Около 10 утра 14 июля россияне нанесли удар по Виннице. Четыре ракеты удалось сбить силам ПВО. К сожалению, еще 3 попали в гражданский объект в центре города, возле Дома быта "Юбилейный". Речь идет о здании, в котором размещались офисные помещения. Кроме того, разрушен сам ДБ, а также медицинско-диагностический центр.

Число жертв растет. Сейчас известно о 90 потерпевших. Около 50 раненых находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время известно о том, что в результате вражеского удара погибли 12 человек. Среди них, к сожалению, младенец.

К теме – что известно о пострадавших в результате теракта в Виннице: смотрите видео