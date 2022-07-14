росіяни щоразу забувають, що у сучасному світі легко перевірити, хто та звідки стріляє. Шкода лише, що від їхніх інсценувань та цинічних вчинків гинуть невинні мирні люди.

До теми Моторошний ракетний обстріл Вінниці: все що відомо про атаку ворога 14 липня

Ворожі пропагандистські канали вже звітують про те, що автостанцію у центрі Донецька обстріляли "українські бойовики".

У соцмережах зауважують, що знімальна група приїхала через декілька хвилин після обстрілу. Одразу з'явилися безліч камер та ЗМІ, відео та фото з різних ракурсів. Окрім цього, на місце події одразу приїхав пушилін, щоб показати "які українці погані".

Що відомо про постраждалих

Відомо, що внаслідок теракту росіян у Донецьку загинули щонайменше 2 людини, ще 3 отримали поранення.

Що варто знати про удар росіян по Вінниці

Близько 10 ранку 14 липня росіяни завдали удару по Вінниці. Чотири ракети вдалось збити Силам ППО. На жаль, ще 3 влучили у цивільний об'єкт у центрі міста, що поблизу Будинку побуту "Ювілейний". Мовиться про споруду, в якій розташовувались офісні приміщення. Крім того, руйнувань зазнав сам БП, а також медично-діагностичний центр.

Кількість жертв зростає. Зараз відомо про 90 потерпілих. Близько 50 поранених перебувають у важкому стані.

Наразі відомо про те, що внаслідок ворожого удару загинули 12 людей. Серед них, на жаль, немовля.

До теми – що відомо про постраждалих внаслідок теракту у Вінниці: дивіться відео