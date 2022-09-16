Ночью 14 сентября временно оккупированную Горловку снова обстреляли. Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах.

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Горловку обстреливают российские войска

В спецслужбах подчеркнули, что гражданскую инфраструктуру Горловки обстреливают российские войска. В частности, 14 сентября оккупанты обстреливали город из его южной части, даже не выходя за пределы населенного пункта.

При этом пропагандисты пытаются показать обезображенную картину реальности. Для этого они используют подставных лиц, свидетельствующих в защиту российских военных, или людей, которые верят в российскую пропаганду.

Напомним, что в начале июня россияне тоже попали в многоэтажку во временно оккупированной Горловке.

По словам оккупантов, есть погибшие

В результате последнего обстрела жилых домов Горловки, по словам оккупантов, погибли 4 человека. Правда ли это, неизвестно. Однако российские военные действительно регулярно обстреливают временно оккупированные территории – несмотря на то, что сумели их захватить.

В частности, Донецк, находящийся в оккупации с 2014 года, после 24 февраля 2022 года страдает от обстрелов ежедневно. При этом гауляйтеры даже не включают воздушную тревогу.

Местные жители понимают, кто их обстреливает и откуда летят снаряды. Ведь часто оккупанты бьют по городу даже не покидая его.

Заметим, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов еще в марте отдельно отмечал, что Горловка – это украинский город, который временно оккупировала россия. Он подчеркнул, что Украина непременно вернет свое.

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