Вночі 14 вересня тимчасово окуповану Горлівку знову обстріляли. Про це 24 каналу повідомили джерела у спецслужбах.

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Горлівку обстрілюють російські війська

У спецслужбах наголосили, що цивільну інфраструктуру Горлівки обстрілюють російські війська. Зокрема 14 вересня окупанти обстрілювали місто з його південної частини, навіть не виходячи за межі населеного пункту.

При цьому пропагандисти намагаються показати спотворену картину реальності. Для цього вони використовують підставних осіб, які свідчать на захист російських військових, або ж людей, які вірять у російські пропаганду.

Нагадаємо, що на початку червня росіяни теж поцілили у багатоповерхівку у тимчасово окупованій Горлівці.

За словами окупантів, є загиблі

Внаслідок останнього обстрілу житлових будинків Горлівки, за словами окупантів, загинули 4 людини. Чи правда це – невідомо. Проте російські військові й справді регулярно обстрілюють тимчасово окуповані території – попри те, що зуміли їх захопити.

Зокрема Донецьк, який перебуває в окупації з 2014 року, після 24 лютого 2022 року страждає від обстрілів ледь не щодня. При цьому гауляйтери навіть не вмикають повітряну тривогу.

Місцеві жителі розуміють, хто їх обстрілює і звідки летять снаряди. Адже часто окупанти гатять по місту навіть не полишаючи його.

Зауважимо, що секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов ще у березні окремо наголошував на тому, що Горлівка – це українське місто, яке тимчасово окупувала Росія. Він наголосив, що Україна неодмінно поверне своє.

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