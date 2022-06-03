За даними джерел 24 каналу в розвідці, 1 червня бойовики з місцевих підрозділів у черговий раз цинічно завдали обстрілів з мінометів по Горлівці. Міни прилетіли у житловий будинок та у розташоване на першому поверсі приміщення стоматології.

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Звісно, сам факт обстрілу місцева "влада" та пропагандисти одразу ж подали як "злочин ЗСУ", але всім, хто хоча б трошки здатен думати, очевидно, хто насправді стріляв.

Стріляли з Горлівки

Згідно з фотографіями, які зробили місцеві жителі та представники "адміністрації" з місця обстрілу – вулиці Маршала Пересипкіна, 16, – працювали бойовики з 82 міномета з дальністю польоту снаряду до 4 кілометрів.

Міни потрапили у квартири багатоповерхівки / Фото зі спільнот бойовиків

І тут є найцікавіший для всіх жителів Горлівки нюанс. Річ у тому, що в радіусі дії такого міномету немає жодного українського військового.

Ба більше, бійці ЗСУ фізично не могли б дістати до цього будинку навіть зі 120 мінометів, які здатні бити на 7100 метрів. Адже від місця потрапляння мін до селища Широка Балка, яке контролюється Росією, майже 9500 метрів.



Позицій ЗСУ на відстані пострілу з міномету немає / Скриншот з Googlemaps

Навіть максимально поверхневого OSINT дослідження вистачає, аби з впевненістю стверджувати, що сам обстріл проводили безпосередньо з території Горлівки. І робили це саме місцеві проросійські бойовики.



Наслідки цинічного обстрілу Горлівки / Фото зі спільнот бойовиків

Цілилися в автомагазин, бо мали борги

За даними українських розвідників, попасти безпосередньо у багатоповерхівку ніхто з терористів не хотів, адже мета обстрілу була інша. Навпроти будинку розташований автомагазин "КузовОК", де місцеві бойовики постійно затарювалися запчастинами. Звісно, нерідко власники бізнесу давали потрібне бойовикам у борг, як "своїм".

Згідно з наявними радіоперехопленнями, саме приміщення магазину й хотіли знищити терористи – аби в такий спосіб домогтися списання всіх боргів.

Подібну тактику бойовики так званих "ДНР" та "ЛНР" застосовують ще з 2014-го, але місцеві жителі за кілька років відносного замороження конфлікту встигли звикнути до тиші. З початку ж повномасштабного вторгнення Росії угрупування ОРДЛО повернулися до зручного для себе вирішення проблем з борговими зобов'язаннями та збагаченням.

Крім того, цинічні та прицільні обстріли житлових кварталів окупованих міст деякі підрозділи бойовиків ведуть із метою мобілізувати місцеве населення. Подекуди терористи гатять на замовлення російських пропагандистів – аби показати "злочини ЗСУ" та в черговий раз "нагодувати" людей фейками.

То ж, фактично жодна людина, що мешкає на окупованих Росією територій, не може відчувати себе у безпеці, адже ніхто не знає, в який магазин чи в який будинок наступного разу поцілять терористи. Так само напружитися мають власники бізнесу в ОРДЛО, особливо якщо вони надають бойовикам продукцію в борг.