Бойовики втікають з Донецька

Ймовірно, готівку з банків вже вивезли. Окупанти хочуть встигнути забратись геть, поки не прийдуть українські військові.

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Крім того, окупаційні верхівки вивозять награбовані роками речі військовою технікою, а також на машинах мчс. Використовують росіяни й залізницю.

А що сталося, вата? Не вірите у другу армію бомжів? Але це ще нічого, уявіть скривлені морди вати, коли в них перед носом хтось "покурить" на Кримському мості, й він стане не придатним для втечі,

– наголосили в СтратКомі ЗСУ.

У Горлівці не залишилося чоловіків

Українська розвідка повідомила, що в тимчасово окупованій Горлівці не залишилося чоловіків призовного віку. Вони буквально зникли. А все тому, що російські військові намагаються мобілізувати геть усіх. Тепер ворог не може виконати наказ про 6 тисяч новобранців з окупованих територій.

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Зараз у місті залишилися тільки жінки, діти та люди похилого віку. Водночас чоловіки з Горлівки, яких мобілізували до складу 9 окремого полку морської піхоти 1 армійського корпусу окупаційних військ, перестали виходити на зв'язок. Це сталося після того, як вони відмовилися брати участь у бойових діях.

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