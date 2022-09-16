Боевики бегут из Донецка

Вероятно, наличные из банков уже вывезли. Оккупанты хотят успеть убраться прочь, пока не придут украинские военные.

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Кроме того, оккупационные верхушки вывозят награбленные годами вещи военной техникой, а также на машинах мчс. Используют россияне и железную дорогу.

А что случилось, вата? Не верите во вторую армию бомжей? Но это еще ничего, представьте искривленные морды ваты, когда у них перед носом кто-то "покурит" на Крымском мосту, и он станет не пригодным для побега,

– отметили в СтратКоме ВСУ.

В Горловке не осталось мужчин

Украинская разведка сообщила, что во временно оккупированной Горловке не осталось мужчин призывного возраста. Они практически исчезли. А все потому, что российские военные пытаются мобилизовать всех. Теперь враг не может выполнить приказ о 6 тысячах новобранцев с оккупированных территорий.

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Сейчас в городе остались только женщины, дети и пожилые люди. В то же время мужчины из Горловки, мобилизованные в состав 9 отдельного полка морской пехоты 1 армейского корпуса оккупационных войск, перестали выходить на связь. Это произошло после того, как они отказались участвовать в боевых действиях.

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