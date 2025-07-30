Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Терехова и Олега Синегубова.
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Что известно о тревоге и взрыве в Харькове?
Тревогу в Харькове объявили в 00:09 30 июля. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников к городу.
Харьков – БПЛА в направлении города с востока,
– писали военные.
Уже в 01:30 Воздушные силы снова предупредили харьковчан, что вражеские БПЛА фиксируют над городом.
О взрыве стало известно в 01:54. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"В городе взрыв! Предварительно враг ударил по Харькову "Шахедом"! В небе еще могут быть вражеские боевые дроны! Возможны повторные удары – будьте осторожны!" – написал мэр.
Также о громких звуках в городе сообщил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что, по предварительной информации, падение обломков вражеского БПЛА было зафиксировано в Шевченковском районе. Более подробную информацию еще выясняют.
Игорь Терехов добавил, что в этом районе – горит машина, также пострадала автомойка, остекление многоквартирного дома, супермаркет. Есть информация о трех пострадавших.
Впоследствии в Харькове снова прогремел взрыв – город атаковал еще один дрон, как написал Терехов. Предварительно – в Слободском районе.
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