Взрывы начали раздаваться во время воздушной тревоги. По состоянию на 2:15 она длится только в Никопольском районе Днепропетровщины и Луганской области.
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В Харькове раздавались взрывы
В 1:05 в Харьковской области в очередной раз начали раздаваться сирены. Из-за угрозы очередного вражеского обстрела в городе объявили воздушную тревогу.
Через 5 минут харьковчане начали сообщать в соцсетях, что слышали звуки взрывов. Их было по меньшей мере 3. Предварительно, все случились за пределами областного центра.
Пока точно неизвестно, что именно было причиной этих звуков – ПВО или вражеские "прилеты". Ведь официальной информации на этот счет пока нет.
Оккупанты били по Днепропетровщине
Во время воздушной тревоги взрывы слышали и в Днепропетровской области. Председатель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в 1:53 сообщил, что в области произошел очередной вражеский обстрел.
Обстреляна территория Марганецкой ТО,
– отметил Евтушенко.
Он призвал местных жителей не подвергать себя опасности и находиться в укрытиях до сообщения об отбое воздушной тревоги.
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