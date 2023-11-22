Какая ситуация в Украине на фронте и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Европарламент откроет в Киеве свой офис
Европарламент откроет в Киеве свой офис Он усилит поддержку украинского парламента по пути в ЕС.
Присутствие парламента в Киеве обеспечит "регулярное информирование комитетов Европарламента о текущих проблемах и процессах" не только в Украине, но и в "странах Восточного партнерства",
– объяснили журналисты.
Взрывы в Хмельницкой области
Хмельницкую область атаковали вражескую "Шахеду". В регионе раздались взрывы. В ОВА заявили, что работала ПВО.
На рассвете первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин заявил, что:
- обломки одного из сбитых "Шахедов" упали во двор частного домохозяйства в Хмельницком районе;
- пострадало хозяйственное нежилое сооружение, загорелся пожар;
- к счастью, нет травмированных и погибших.
Иран может готовиться передать России баллистические ракеты
В Белом доме заявили, что Иран может передать России баллистические ракеты малой дальности для войны в Украине. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что есть признаки того, что Тегеран может рассматривать возможность такой поставки Кремлю.
Ведь Иран уже демонстрировал министру обороны России Шойгу во время его визита в Тегеран в сентябре 2023 года.
- ракеты Ababil и Fateh-110;
- ракеты SAM 358 и LACM 351
В США подчеркнули, что это нарушило резолюцию ООН по Ирану.