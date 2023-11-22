00:04, 22 листопада

У Білому домі заявили, що Іран може передати Росії балістичні ракети малої дальності для війни в Україні. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що є ознаки того, що Тегеран може розглядати можливість такого постачання Кремлю.

Адже Іран вже демонстрував міністру оборони Росії Шойгу під час його візиту до Тегерана у вересні 2023 року:

ракети Ababil і Fateh-110;

ракети SAM 358 і LACM 351.

У США наголосили, що це порушило резолюцію ООН щодо Ірану.