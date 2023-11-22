Яка ситуація в Україні на фронті та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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Європарламент відкриє у Києві свій офіс
Європарламент відкриє у Києві свій офіс. Він посилить підтримку українського парламенту на шляху до ЄС.
Присутність парламенту в Києві забезпечить "регулярне інформування комітетів Європарламенту про поточні проблеми і процеси" не тільки в Україні, а й у "країнах Східного партнерства",
– пояснили журналісти.
Вибухи в Хмельницькій області
Хмельницьку область атакували ворожу "Шахеди". У регіоні пролунали вибухи. У ОВА заявили, що працювала ППО.
Вдосвіта перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін заявив, що:
- уламки одного зі збитих "Шахедів" впали на подвіря приватного домогосподарства в Хмельницькому районі;
- постраждала господарська нежитлова споруда, зайнялася пожежа;
- на щастя, немає травмованих та загиблих.
Іран може готуватися передати Росії балістичні ракети
У Білому домі заявили, що Іран може передати Росії балістичні ракети малої дальності для війни в Україні. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що є ознаки того, що Тегеран може розглядати можливість такого постачання Кремлю.
Адже Іран вже демонстрував міністру оборони Росії Шойгу під час його візиту до Тегерана у вересні 2023 року:
- ракети Ababil і Fateh-110;
- ракети SAM 358 і LACM 351.
У США наголосили, що це порушило резолюцію ООН щодо Ірану.