Яка ситуація в Україні на фронті та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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05:25, 22 листопада

Європарламент відкриє у Києві свій офіс

Європарламент відкриє у Києві свій офіс. Він посилить підтримку українського парламенту на шляху до ЄС.

Присутність парламенту в Києві забезпечить "регулярне інформування комітетів Європарламенту про поточні проблеми і процеси" не тільки в Україні, а й у "країнах Східного партнерства",
– пояснили журналісти.

05:24, 22 листопада

Вибухи в Хмельницькій області

Хмельницьку область атакували ворожу "Шахеди". У регіоні пролунали вибухи. У ОВА заявили, що працювала ППО.

Вдосвіта перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін заявив, що:

  • уламки одного зі збитих "Шахедів" впали на подвіря приватного домогосподарства в Хмельницькому районі;
  • постраждала господарська нежитлова споруда, зайнялася пожежа;
  • на щастя, немає травмованих та загиблих.
00:04, 22 листопада

Іран може готуватися передати Росії балістичні ракети

У Білому домі заявили, що Іран може передати Росії балістичні ракети малої дальності для війни в Україні. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що є ознаки того, що Тегеран може розглядати можливість такого постачання Кремлю.

Адже Іран вже демонстрував міністру оборони Росії Шойгу під час його візиту до Тегерана у вересні 2023 року:

  • ракети Ababil і Fateh-110;
  • ракети SAM 358 і LACM 351.

У США наголосили, що це порушило резолюцію ООН щодо Ірану.