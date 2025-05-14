14 мая, 02:40
Взрывы в Хмельницкой области и в Днепровской области: работают силы ПВО
Ночью 14 мая Россия атакует Украину беспилотниками. Известно, что сейчас в Днепровской и Хмельницкой областях работают силы ПВО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
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Что известно о российской атаке на Украину 14 мая
Местные жители сообщают о взрывах в Днепропетровской области, в частности, в городе Павлоград. Работают силы противовоздушной обороны.
Также взрывы раздаются в Хмельницкой области.