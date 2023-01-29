Стрельба, взрывы, беспорядки и даже землетрясение: что сейчас происходит в Иране

В ночь с 28 на 29 января Израиль начал военную операцию в Иране – по меньшей мере, так утверждают арабские СМИ, правда со ссылкой на неназванные израильские СМИ. Доподлинно же известно, что в стране прогремел ряд взрывов. Первые сообщения об этом появились около 23:30.

24 Канал собрал всю информацию о взрывах в Иране. Что известно об атаке беспилотников и масштабных пожарах – читайте дальше.

Важно На военных объектах в Иране прогремели мощные взрывы: страну атаковали беспилотники

Дроны атаковали города Ирана

Первые взрывы прогремели в иранском городе Исфахан. Беспилотники атаковали один из центров производства боеприпасов Минобороны. По предварительным данным из официальных источников, пострадавших нет.

Заместитель офицера по вопросам политической безопасности города Исфахан Мохаммадрез Джан Нишари сказал, что "ущерб и причины этого инцидента сейчас выясняются, идет расследование".

В городе расположены несколько военных производств, а также завод по конверсии урана, составляющий иранскую ядерную программу.

Дроны атаковали производство оружия в Исфахане: смотрите видео

Позже беспилотники попали в завод по переработке нефти в промышленном районе Салими в городе Азаршахр. В результате взрыва вспыхнул масштабный пожар.

В Азаршахре пылает завод: видео

Впоследствии сообщили о взрывах на военных объектах в городе Хой и Карадж, провинция Альборз.

В Тегеране слышна стрельба

Около 2:00 местные СМИ сообщили о мощном взрыве в столице Ирана – Тегеране. В городе были слышны стрельба и крики. В тот же миг Al Arabia сообщили, что Израиль начал военную операцию в Иране, однако ссылались при этом на неназванные израильские СМИ. Официально в Израиле на этот счет не было сообщений.

Как отметили впоследствии, иранские революционеры начали сражение в некоторых городах.

В Тегеране – стрельба: видео

Авиабазы Ирана перевели в боевую готовность, в небо подняли авиацию. Также известно, что в 20 километрах от Тегерана раздается сирена.

Иран поднял в небо истребители / Фото из соцсетей

В то же время КСИР (корпус стражей исламской революции) обвиняет в атаке оппозиционную организацию "Моджахедин-е Халк" и "сионистских врагов". Более того, в иранских СМИ раздаются версии о причастности к атаке США и Израиля.

Крики жителей Тегерана: видео

В соцсетях сообщают, что в одном из городов Ирана Хамадан исчез свет, также практически по всей стране возникли проблемы с Интернетом.

В городе Хой произошло землетрясение

Среди других чрезвычайных происшествий в стране: вечером 28 января иранские СМИ сообщили, что в городе Хой произошло землетрясение, магнитудой 5,9 балла. Известно, о 2 погибших и 580 раненых. Землетрясение повредило жилые дома в 26 селах.



Последствия землетрясения в Иране / Фото Irib News

Генеральный директор Центрального управления кризисных ситуаций Амир Аббас Джафари сообщил, что все больницы в городах Мойн Хой, Урмия, Сельмас и Чайпаре готовы принимать раненых.