Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов. 24 Канал. По его словам, взрывы произошли на 7 иранских заводах, занимающихся ракетостроением и работающих в космической отрасли.

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Жданов ссылается на слова издания The New York Times, что Соединенные Штаты Америки хотят изменить динамику российско-украинской войны. Речь идет о возможной поставке дронов, ракет и обучении россиян управлять ими. Россия должна была предоставить Ирану истребители Су-35 и провести обучение для пилотов.

Иран предупреждают

Военный эксперт убежден, что взрывы на военных базах не изменили внешнеполитическую или внутриполитическую ситуацию в Иране.

Однако Ирану дали яркий пример, предупреждение о том, что все его объекты под контролем,

– добавил Жданов.

Страны дают понять Ирану, что продолжение возможно в случае, если он не прекратит свою агрессивную политику против других государств, не будет соглашаться на переговоры по ядерному соглашению и постарается наращивать ядерный потенциал, отметил Жданов.

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Силовое давление

Военный эксперт предположил, что США рассматривают вариант силового давления на Иран. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что на столе у Соединенных Штатов Америки лежат все возможные планы.

Жданов называет это чередованием дипломатии с пушками.

Пушки отстреляли, так что дипломаты ждут реакцию, если ее не будет, то пушки снова начнут стрелять,

– убежден эксперт.

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