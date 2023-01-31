Так, еще в сентябре 2019 года Саудовская Аравия дала сигнал миру, что иранский режим представляет собой глобальную угрозу. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджалах.
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Запад увидел, что Иран является глобальной проблемой
К сожалению, на Западе Иран восприняли как региональную угрозу – проблемой Израиля и арабских стран. Американский президент Джо Байден менял политику своего предшественника Дональда Трампа.
Байден заявлял, что с Ираном можно договориться и снимать санкции, то есть стране делались огромные уступки. Однако все изменилось после того, как Иран принял сторону России и начал поставлять ей вооружение.
Иранский режим принял сторону России и начал передавать дроны. Тогда Евросоюз увидел эти дроны не в Сахаре в Саудовской Аравии, а в европейском небе и сразу все пришли к выводу, что иранский режим действительно представляет угрозу.
– сказал главный редактор портала "Украина по-арабски".
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Ирану дали сигнал
Президент Египта заявлял, что если Иран попытается осуществить любые попытки атаковать арабские страны, они будут вместе защищаться и воевать против Ирана. В то же время, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху считает делом жизни покончить с иранской ядерной программой.
Однако все условные союзники пока не приняли решения о начале серьезных действий против Ирана. Недавние ночные удары по Ирану не могут его "обескровить, но это сигнал". Вероятно, Ирану хотели продемонстрировать следующее:
- взрывы звучали на объектах по изготовлению дронов за то, что Иран ударил ими по союзникам, а также передал России;
- центры по изготовлению боеприпасов, поскольку любая страна нуждается в большом количестве снарядов для попытки отбить атаку;
- нефтеперерабатывающие объекты, поскольку нефть является инструментом финансирования для Ирана всех его сил.
"Да, украинский фактор здесь присутствует, но он не главный", – подытожил главный редактор портала "Украина по-арабски".
Иран требует объяснений от Украины
- В ночь на 29 января в Иране неизвестные беспилотники атаковали оборонный комплекс. Известно, что взрывы прогремели в нескольких иранских городах. В частности, на объектах по производству боеприпасов и нефтеперерабатывающем заводе.
- На инцидент отреагировали в Офисе Президента Украины. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк лаконично констатировал, что "Украина предупреждала Тегеран". Впрочем, детали этого инцидента не озвучил.
- 30 января МИД Ирана вызвал временного поверенного по делам Украины в Тегеране из-за "комментариев по удару беспилотника". Издание Alarabiya отметило, что глава политбюро по делам Евразии вручил украинскому дипломату письмо с призывом немедленно предоставить официальные разъяснения правительству Украины.
- Михаил Подоляк прокомментировал вызов украинского посла в Иране. Он подчеркнул, что в войне есть определенная логика и если страна принимает непосредственное участие в войне, как вот передача дронов России, то должна понимать последствия своих действий. Поэтому никаких претензий к нашему государству у Ирана не должно быть, поскольку это последствия его собственных действий.
- В то же время советник главы ОПУ подчеркнул, что Украина не имеет к атаке никакого отношения. Более того, наше государство в отличие от Ирана и России не вмешивается в суверенные дела других стран.