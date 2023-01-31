Так, еще в сентябре 2019 года Саудовская Аравия дала сигнал миру, что иранский режим представляет собой глобальную угрозу. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджалах.

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Запад увидел, что Иран является глобальной проблемой

К сожалению, на Западе Иран восприняли как региональную угрозу – проблемой Израиля и арабских стран. Американский президент Джо Байден менял политику своего предшественника Дональда Трампа.

Байден заявлял, что с Ираном можно договориться и снимать санкции, то есть стране делались огромные уступки. Однако все изменилось после того, как Иран принял сторону России и начал поставлять ей вооружение.

Иранский режим принял сторону России и начал передавать дроны. Тогда Евросоюз увидел эти дроны не в Сахаре в Саудовской Аравии, а в европейском небе и сразу все пришли к выводу, что иранский режим действительно представляет угрозу.

– сказал главный редактор портала "Украина по-арабски".

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Ирану дали сигнал

Президент Египта заявлял, что если Иран попытается осуществить любые попытки атаковать арабские страны, они будут вместе защищаться и воевать против Ирана. В то же время, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху считает делом жизни покончить с иранской ядерной программой.

Однако все условные союзники пока не приняли решения о начале серьезных действий против Ирана. Недавние ночные удары по Ирану не могут его "обескровить, но это сигнал". Вероятно, Ирану хотели продемонстрировать следующее:

взрывы звучали на объектах по изготовлению дронов за то, что Иран ударил ими по союзникам, а также передал России;

центры по изготовлению боеприпасов, поскольку любая страна нуждается в большом количестве снарядов для попытки отбить атаку;

нефтеперерабатывающие объекты, поскольку нефть является инструментом финансирования для Ирана всех его сил.

"Да, украинский фактор здесь присутствует, но он не главный", – подытожил главный редактор портала "Украина по-арабски".

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