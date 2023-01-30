Так, в войне есть определенная логика и если страна принимает непосредственное участие в войне, например передача дронов России, то должна понимать последствия своих действий. Такое мнение 24 каналу озвучил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет к атаке никакого отношения и наша главная задача – это защита от России, поэтому мы используем все ресурсы, чтобы защищать наши территории. Более того, наше государство в отличие от Ирана и России не вмешивается в суверенные дела других стран.

Какие могут быть претензии к Украине? Это же вы приняли решение участвовать в эскалации, предоставлять оружие для того, чтобы уничтожать Украину.

– заметил советник главы ОПУ.

Кроме того, Тегеран нарушает международные санкции по изготовлению таких объемов высокотехнологичного оружия – дронов или ракет. "Не нарушайте санкции - не будет ответственности", - подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк также добавил, что Иран постоянно хвастается своими контактами со страной-агрессором. А именно – заявляет о повышении военного сотрудничества с Россией и передаче определенных "технологий для доминирования на Ближнем Востоке", а взамен обещает оккупантам свои технологии.

Итак, какие претензии могут быть к Украине, если у Ирана есть внутренние и внешние проблемы из-за нарушения санкций – стране необходимо решать свои проблемы.