Так, у війні є певна логіка і якщо країна бере безпосередню участь у війні, як-от передача дронів Росії, то має розуміти наслідки своїх дій. Таку думку 24 Каналу озвучив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Подоляк підкреслив, що Україна немає до атаки жодного відношення і наше головне завдання – це захист від Росії, тому ми використовуємо всі ресурси, щоб боронити наші території. Ба більше, наша держава на відміну від Ірану та Росії не втручається у суверенні справи інших країн.

Які можуть бути претензії до України? Це ж ви прийняли рішення брати участь в ескалації, надавати зброю для того, щоб знищувати Україну,

– зауважив радник голови ОПУ.

Крім того, Тегеран порушує міжнародні санкції щодо виготовлення таких обсягів високотехнологічної зброї – дронів або ракет. "Не порушуйте санкцій – не буде відповідальності", – наголосив радник очільника ОП.

Подоляк також додав, що Іран постійно вихваляється своїми контактами з країною-агресоркою. А саме – заявляє про підвищення військового співробітництва з Росією та передачу певних "технологій для домінування на Близькому Сході", а натомість обіцяє окупантам свої технології.

Отже, які претензії можуть бути до України, якщо Іран має внутрішні та зовнішні проблеми через порушення санкцій – країні необхідно розв'язувати свої проблеми.