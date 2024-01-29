По данным росмедиа, здание атаковали неизвестные. В результате удара пострадали служебные машины, которые восстановить теперь невозможноинформирует 24 Канал.
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Удар по участку оккупационной "полиции"
Во временно оккупированном городе Ясиноватая в Донецкой области подвергся атаке "отдел полиции" противника. В росСМИ отметили, что само здание повреждено, а также несколько служебных машин.
Инцидент в захваченном городе произошел 28 января. Неизвестные обстреляли находящееся на улице Жовтневой так называемое "отделение МВД России". Известно, что до оккупации в том же здании работала украинская полиция.
В результате атаки повреждены два кабинета полицейских. В самом здании выбило окна. Кроме этого повреждения получили 4 служебных авто, которые были припаркованы возле "отдела". Речь идет о 2 "ВАЗах" 1 Renault и 1 "ЗАЗ".
"Машины восстановлению не подлежат. Предварительно пострадавших нет" говорится в сообщении росмедиа.
Оккупанты обстрелили рынок в Донецке: что известно
- Во временно оккупированном Донецке под обстрелом оказался Кировский район. тамобстреляли рынокв большом жилом микрорайоне "Текстильщик".
- По состоянию на 21 января было известно о 25 погибших и десятках раненых. Как утверждали в сети оккупанты, не спешили убирать тела погибших с рынка, их просто накрыли тканью.
- Российские пропагандисты уже успели обвинить в обстреле украинских военных хотя известная тактика российских захватчиков, когда они собственноручно обстреливают оккупированные территории, чтобы потом обвинить Украину.