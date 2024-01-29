Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал 24 Каналу ситуацию на Авдеевском направлении. Как известно, защитники отбили ресторанный комплекс "Царская охота" на южной окраине города.

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"Россияне уже давно на границе города. Тактические группы в режиме просачивания заскакивают в город на несколько часов. Как только они себя обозначают, наш гарнизон "решает вопрос". Их или выжимают или уничтожают", – отметил Свитан.

То же самое уже неоднократно было с "Царской охотой". Речь идет о чисто тактических перемещениях не более километра-полтора.

Какова цель таких вражеских вылазок

Действия российских тактических групп в окрестностях Авдеевки прежде всего направлены на разведку возможных путей для дальнейшего наступления.

В ближайшее время, как только приморозит, будет сложнее. Этими маршрутами, которые разведали малые группы, могут пойти российские войска с техникой,

– предположил Свитан.

В то же время у украинских военных есть силы и средства для эффективного противодействия врагу. В частности, активизировались операторы дронов.

Обратите внимание! В The Telegraph сообщили, что основная линия обороны Украины проходит возле Авдеевки. Защитники используют природные барьеры, такие как озера и реки.

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