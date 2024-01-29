Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан прокоментував 24 Каналу ситуацію на Авдіївському напрямку. Як відомо, захисники відбили ресторанний комплекс "Царська охота" на південній околиці міста.

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"Росіяни вже давно на межі міста. Тактичні групи в режимі просочування заскакують у місто на кілька годин. Щойно вони себе позначають, наш гарнізон "розв'язує питання". Їх або витискають, або знищують", – зазначив Світан.

Те саме вже неодноразово було з "Царською охотою". Ідеться про суто тактичні переміщення – не більш ніж кілометр-півтора.

Яка мета таких ворожих вилазок

Дії російських тактичних груп на околицях Авдіївки передусім спрямовані на розвідування можливих шляхів для подальшого наступу.

Найближчим часом, щойно приморозить, буде складніше. Цими маршрутами, які розвідали малі групи, можуть піти російські війська з технікою,

– припустив Світан.

Водночас українські військові мають сили й засоби для ефективної протидії ворогу. Зокрема, активізувались оператори дронів.

Зверніть увагу! У The Telegraph повідомили, що основна лінія оборони України пролягає біля Авдіївки. Захисники використовують природні бар'єри, як-от озера й річки.

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