Серию взрывов слышали в Энгельсе и Саратове: дроны могли атаковать НПЗ
В ночь на 10 августа россияне слышали взрывы в Саратове и соседнем Энгельсе. Под атакой мог оказаться местный нефтеперерабатывающий завод.
Города Энгельс и Саратов разделяет река Волга. Местные слышали по меньшей мере 8 взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Что происходит в России?
Россияне рассказывают, что видели вспышки в небе, а над одним из районов поднимался дым – там вспыхнул пожар. Аэропорт Саратова временно прекратил прием и отправку самолетов.
Местные также пишут о вероятной атаке по НПЗ. Губернатор вместо этого сообщил, что "во время атаки дронов было повреждено промышленное предприятие". Информации о масштабах разрушений пока нет.
Мог быть атакован нефтеперерабатывающий завод / Фото из соцсетей
Где расположены Энгельс и Саратов: показываем на карте