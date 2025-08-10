В ночь на 10 августа россияне слышали взрывы в Саратове и соседнем Энгельсе. Под атакой мог оказаться местный нефтеперерабатывающий завод.

Города Энгельс и Саратов разделяет река Волга. Местные слышали по меньшей мере 8 взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что происходит в России?

Россияне рассказывают, что видели вспышки в небе, а над одним из районов поднимался дым – там вспыхнул пожар. Аэропорт Саратова временно прекратил прием и отправку самолетов.

Местные также пишут о вероятной атаке по НПЗ. Губернатор вместо этого сообщил, что "во время атаки дронов было повреждено промышленное предприятие". Информации о масштабах разрушений пока нет.



Мог быть атакован нефтеперерабатывающий завод / Фото из соцсетей

Где расположены Энгельс и Саратов: показываем на карте