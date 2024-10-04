По словам очевидцев над городом прозвучало не менее 4 взрывов. Об этом пишет проект "Крым.Реалии" от журналистов "Радио Свобода".

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Что известно о громких звуках в оккупированной Керчи

Корреспондент проекта сообщил, что 4 взрыва прогремели над Керчью 4 октября около 21:10 по местному времени. До этого российские мониторинговые каналы сообщали о якобы пуске воздушных целей в сторону Крыма, а также ракетной опасности в городе. Кроме того, в Севастополе останавливали движение морского транспорта.

Сейчас официальных объяснений по поводу взрывов, прогремевших над Керчью, местные оккупационные власти или российские военные пока не публиковали.

Примечательно, что до этого оккупационные власти накануне объявили о "проведении военных учений" в Керчи. Они продолжаются с 26 сентября по всему аннексированному украинскому полуострову.

Так, на перекрестках дорог, возле важных объектов и на пляжах российские силовики строят укрепления, огневые точки и опорные пункты. Учения силовиков и теробороны также содержат "полное блокирование административных районов с обзорными мероприятиями".

К слову, ранее в Крыму взрывы слышали 22 сентября в Джанкойском районе. Очевидцы писали о по меньшей мере 15 громких звуков, а россияне традиционно перекрывали свой печально известный Крымский мост.