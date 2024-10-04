За словами очевидців над містом пролунало щонайменше 4 вибухи. Про це пише проєкт "Крим.Реалії" від журналістів "Радіо Свобода".

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Що відомо про гучні звуки в окупованій Керчі

Кореспондент проєкту повідомив, що 4 вибухи прогриміли над Керчю 4 жовтня близько 21:10 за місцевим часом. До цього російські моніторингові канали повідомляли про нібито пуск повітряних цілей у бік Криму, а також ракетну небезпеку в місті. Крім того, у Севастополі зупиняли рух морського транспорту.

Наразі офіційних пояснень з приводу вибухів, що прогриміли над Керчю, місцева окупаційна влада або російські військові поки не публікували.

Примітно, що до цього окупаційна влада напередодні оголосила про "проведення військових навчань" у Керчі. Вони тривають з 26 вересня по всьому анексованому українському півострову.

Так, на перехрестях доріг, біля важливих об'єктів та на пляжах російські силовики будують укріплення, вогневі точки та опорні пункти. Навчання силовиків та тероборони також містять "повне блокування адміністративних районів з оглядовими заходами".

До слова, раніше у Криму вибухи чули 22 вересня у Джанкойському районі. Очевидці писали про щонайменше 15 гучних звуків, а росіяни традиційно перекривали свій сумнозвісний Кримський міст.