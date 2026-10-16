В регионе активно действовали силы Противовоздушной обороны. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Обстрел Киева произошел ночью 16 октября: что известно?

Воздушную тревогу в Киеве из-за угрозы реактивных дронов объявили еще 15 октября в 23:02. Ночью 16-го числа атака российской армии с использованием беспилотников продолжалась. О приближении вражеских целей постоянно информировали Воздушные силы.

Около 1 часа ночи в столице раздались взрывы, а также звуки работы сил противовоздушной обороны. Информацию о возможных последствиях текущего обстрела власти пока не предоставляли.

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Добавим, что в это же время угроза воздушных ударов существовала и для других регионов, в частности для Запада Украины. После полуночи почти сразу в Волынской области, а именно в Луцке, раздавались взрывы.