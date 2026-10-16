У регіоні активно працювали сили Протиповітряної оборони. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Обстріл Києва стався вночі 16 жовтня: що відомо?

Повітряну тривогу у Києві через загрозу реактивних дронів оголосили ще 15 жовтня о 23:02. Уночі 16 числа атака російської армії безпілотниками продовжувалася. Про наближення ворожих цілей постійно інформували Повітряні сили.

Близько 1 ночі у столиці почули вибухи, а також звуки роботи сил Протиповітряної оборони. Інформацію про ймовірні наслідки поточного обстрілу влада поки не надавала.

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Додамо, що у цей самий час загроза повітряних ударів була і для інших регіонів, зокрема Заходу України. Після півночі майже одразу у Волинській області, а саме у Луцьку, гриміли вибухи.