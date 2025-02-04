Около 5 утра 4 февраля в столице слышали громкие звуки. Об этом сообщили местные телеграмм-каналы, информирует 24 Канал.

Смотрите также Россия атакует дронами Черкассы

Вероятно, ПВО работала по беспилотнику

Всего за несколько минут до этого в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов". Это произошло второй раз за ночь.

В воздушном пространстве Киева вражеские БПЛА. Работает ПВО,

– написал руководитель КМВА Тимур Ткаченко.

Он призвал киевлян и гостей города оставаться в безопасных местах, а также обязательно сообщать властям об укрытии, которые были закрыты во время опасности.

Отметим что ранее силы ПВО уже работали в Киевской области. Защитники неба сбивали цели в регионе около часа ночи. Также была информация, что "Шахеды" направляются на столицу сразу с 2 направлений – восточного и северного.

Также громко было ночью и в Черкассах. По информации председателя ОВА, в пределах областного центра находились несколько дронов-камикадзе.

Вниманию! Оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.