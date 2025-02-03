В ночь на 3 февраля Россия запустила 70 дронов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Как отработала ПВО

Ночью Россия запустила 71 БПЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, ТОТ Крыма.

По состоянию на 09.00 подтвердили сбитие 38 ударных беспилотных летательных аппаратов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях. Украинские защитники неба делают все возможное, чтобы защитить мирных жителей.

25 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий),

– говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что в результате вражеской атаки пострадали Сумская, Харьковская и Черкасская области. Россия постоянно атакует украинские города ударными дронами. Часто целями становятся объекты гражданской инфраструктуры.