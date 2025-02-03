Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Генштаба.

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Сколько российских солдат убито сегодня

Актуальные потери врага на утро 3 февраля:

личного состава – около 841660 (+1300) человек,

танков – 9920 (+12),

боевых бронированных машин – 20685 (+18),

артиллерийских систем – 22589 (+51),

РСЗВ – 1268 (+1),

средств ПВО – 1053 (+3),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 29911 (+118),

крылатых ракет – 3054 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 35798 (+89),

специальной техники – 3731 (+2).

Потери россиян на 3 февраля / Инфографика Генштаба

Александр Сырский 2 февраля назвал целью оборонительной операции ВСУ уничтожение вражеских сил и резервов противника.

А пленные россияне сообщили, что их отправляют в штурмы на костылях.