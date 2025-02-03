Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

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Скільки російських солдатів убито сьогодні

Актуальні втрати ворога на ранок 3 лютого:

особового складу – близько 841660 (+ 1300) осіб,

танків – 9920 (+ 12),

бойових броньованих машин – 20685 (+ 18),

артилерійських систем – 22589 (+ 51),

РСЗВ – 1268 (+ 1),

засобів ППО – 1053 (+ 3),

літаків – 369 (+ 0),

гелікоптерів – 331 (+ 0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29911 (+ 118),

крилатих ракет – 3054 (+ 0),

кораблів/катерів – 28 (+ 0),

підводних човнів – 1 (+ 0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 35798 (+ 89),

спеціальної техніки – 3731 (+ 2).

Втрати росіян на 3 лютого / Інфографіка Генштабу

Олександр Сирський 2 лютого назвав метою оборонної операції ЗСУ знищення ворожих сил та резервів противника.

А полонені росіяни повідомили, що їх відправляють у штурми на милицях.