Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

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Скільки російських солдатів убито сьогодні

Актуальні втрати ворога на ранок 3 лютого:

  • особового складу – близько 841660 (+ 1300) осіб,
  • танків – 9920 (+ 12),
  • бойових броньованих машин – 20685 (+ 18),
  • артилерійських систем – 22589 (+ 51),
  • РСЗВ – 1268 (+ 1),
  • засобів ППО – 1053 (+ 3),
  • літаків – 369 (+ 0),
  • гелікоптерів – 331 (+ 0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29911 (+ 118),
  • крилатих ракет – 3054 (+ 0),
  • кораблів/катерів – 28 (+ 0),
  • підводних човнів – 1 (+ 0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35798 (+ 89),
  • спеціальної техніки – 3731 (+ 2).

які втрати росіян на 3 лютого 2025 - статистика ГенштабуВтрати росіян на 3 лютого / Інфографіка Генштабу

Олександр Сирський 2 лютого назвав метою оборонної операції ЗСУ знищення ворожих сил та резервів противника.

А полонені росіяни повідомили, що їх відправляють у штурми на милицях.