Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.
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Скільки російських солдатів убито сьогодні
Актуальні втрати ворога на ранок 3 лютого:
- особового складу – близько 841660 (+ 1300) осіб,
- танків – 9920 (+ 12),
- бойових броньованих машин – 20685 (+ 18),
- артилерійських систем – 22589 (+ 51),
- РСЗВ – 1268 (+ 1),
- засобів ППО – 1053 (+ 3),
- літаків – 369 (+ 0),
- гелікоптерів – 331 (+ 0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29911 (+ 118),
- крилатих ракет – 3054 (+ 0),
- кораблів/катерів – 28 (+ 0),
- підводних човнів – 1 (+ 0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35798 (+ 89),
- спеціальної техніки – 3731 (+ 2).
Втрати росіян на 3 лютого / Інфографіка Генштабу
Олександр Сирський 2 лютого назвав метою оборонної операції ЗСУ знищення ворожих сил та резервів противника.
А полонені росіяни повідомили, що їх відправляють у штурми на милицях.