Вночі проти 3 лютого Росія запустила 70 дронів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Як відпрацювала ППО

Вночі Росія запустила 71 БПЛА типу "Шахед" і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Криму.

Станом на 09.00 підтвердили збиття 38 ударних безпілотних літальних апарати у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Українські оборонці неба роблять усе можливе, щоб захистити мирних жителів.

25 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків),

– мовиться в повідомленні.

У Повітряних силах відзначили, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина. Росія постійно атакує українські міста ударними дронами. Часто цілями стають об'єкти цивільної інфраструктури.