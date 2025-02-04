Близько 5 ранку 4 лютого у столиці чули гучні звуки. Про це повідомили місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Ймовірно, ППО працювала по безпілотнику

Всього за кілька хвилин до цього в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів". Це сталось вдруге за ніч.

В повітряному просторі Києва ворожі БпЛА. Працює ППО,

– написав керівник КМВА Тимур Ткаченко.

Він закликав киян та гостей міста залишатись в безпечних місцях, а також обов'язково повідомляти владу про укриття, які були зачинені під час небезпеки.

Зазначимо що раніше сили ППО вже працювали у Київській області. Оборонці неба збивали цілі в регіоні близько першої ночі. Також була інформація, що "Шахеди" прямують на столицю одразу з 2 напрямків – східного та північного.

Також гучно було вночі і в Черкасах. За інформацією голови ОВА, в межах обласного центру перебували кілька дронів-камікадзе.

До уваги! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.