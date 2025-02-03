Зокрема, обговорять питання захисту столиці від російських атак. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову КМВА Тимура Ткаченка.

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Які безпекові питання обговорять на Раді оборони Києва

Ткаченко не повідомив усіх деталей безпекових питань, які виноситимуть на розгляд. Але він зазначив, що будуть рішення щодо захисту критичної інфраструктури Києва.

Російська загроза нікуди не зникла, терористи використовують все більш досконалі тактики застосування свого озброєння. Ми повинні реагувати відповідно,

– написав голова КМВА.

Окрім того, столична влада планує затвердити алгоритм очищення міста від пошкоджених унаслідок ворожих атак чи покинутих власниками автомобілів, щоб екстрені служби мали вільний доступ до будинків.

Також будуть вирішувати, як розв'язати проблеми транспортного колапсу під час повітряних тривог.

Ткаченко наголосив, що на засіданні мають бути уже конкретні результати.