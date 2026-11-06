В Киеве раздались взрывы: столицу атаковали баллистическими ракетами

Вечером 6 ноября в Киеве раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. До этого жителей столицы предупреждали об угрозе применения баллистического оружия.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Что известно о взрывах?

В столице около 22:50 раздались взрывы. На тот момент в Киеве действовала воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

Воздушные силы ВСУ сначала предупредили об угрозе баллистического оружия с севера. Впоследствии военные сообщили о баллистической ракете, летящей в сторону Киева, а позже – о нескольких ракетах в направлении столицы.

В последующих сообщениях Воздушные силы уточнили, что на Киев летели еще две баллистические ракеты, а всего их было не менее шести.

Информация о последствиях атаки и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

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Напомним, украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией нового удара по энергетической инфраструктуре, мостам через Днепр и гражданским объектам. Как сообщил президент Владимир Зеленский, Воздушные силы и Вооруженные Силы Украины уже готовятся к отражению возможной атаки.

Украине нужны ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot. Каждая договоренность с партнерами и каждый день поставок вооружения имеют большое значение для защиты страны. Президент призвал союзников не медлить с передачей необходимого вооружения.

Также он попросил украинцев беречь себя в связи с угрозой новых ракетных ударов.