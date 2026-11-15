В Киевской области раздались взрывы: область подвергается атаке вражеских дронов, работает ПВО

Утром 15 ноября в Киевской области раздались взрывы на фоне атаки российских беспилотников. В регионе действуют силы противовоздушной обороны, а жителей призывают оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация.

Что известно о взрывах в Киевской области?

Утром 15 ноября в Киевской области прогремели взрывы. В регионе зафиксировано движение вражеских беспилотников, по целям работают силы ПВО.

По сообщениям мониторинговых каналов, реактивный беспилотник двигался из Черкасской области в направлении Киевской области.

Воздушная тревога объявлена в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском, Фастовском, Броварском, Бучанском и Вышгородском районах.

Ситуация в регионе остается опасной. Жителей призывают находиться в безопасных местах и не приближаться к обломкам сбитых беспилотников.

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Напомним, в ночь на 15 ноября " российские войска провели атаку на Киев " реактивными беспилотниками. Первые взрывы в столице прогремели в 01:39.

Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в направлении города. В частности, беспилотники фиксировали над Дарницким массивом, а впоследствии сообщили об их движении в сторону Троещины. Россия продолжала проводить атаки на столицу на фоне воздушной тревоги.

На момент публикации официальной информации о возможных последствиях удара не поступало.