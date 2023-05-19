Взрывы в Киевской области: вокруг столицы работает ПВО
19 мая 2023, 02:14Читати новину українською
В Киевской области ночью 19 мая раздавались взрывы. Однако местные власти убеждают, что причин для паники нет, ведь это работа сил ПВО.
Работу ПВО подтвердил начальник КМВА Сергей Попко. Он призвал граждан находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.
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Воздушная тревога продолжается! Вокруг воздушного пространства Киева работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя,
– написал Сергей Попко.
Что следует помнить во время тревоги
Поскольку после прошлых вражеских атак возникло немало скандалов, напоминаем основные правила, о которых стоит помнить во время тревоги:
- прячьтесь в укрытиях, за правилом двух стен или в ванной комнате. Не игнорируйте сигналы тревоги, ведь предсказать, куда будет бить враг или куда могут упасть обломки сбитой цели – невозможно;
- ни в коем случае не публикуйте в сети фото и видео, на которых видна работа сил ПВО. Этим вы подвергаете опасности наших воинов и собственно противовоздушную оборону, и, соответственно, себя;
- не публикуйте фото или видео с последствиями прилетов или адреса мест попаданий, ведь вы только корректируете вражеский огонь;
- не публикуйте в сети фото или видео, на которых видны обломки вражеских дронов с серийными номерами, поскольку это тоже может помочь противнику.
Соблюдайте правила безопасности и заботьтесь об информационной гигиене, доверяйте только проверенным источникам и берегите себя!