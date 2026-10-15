Об этом сообщили в Суспільному. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.

Обстрел Прикарпатья произошел ранним утром 15 октября: где слышали взрывы?

Воздушную тревогу в Ивано-Франковской области начали объявлять в 04:02 – ранним утром 15 октября. Между тем всю ночь реактивные БПЛА российской армии пытались долететь до Запада Украины. Об угрозе для Прикарпатья сообщали Воздушные силы.

По крайней мере один из дронов противника добрался до города Коломыи, там прогремел взрыв. Также были слышны звуки работы средств Противовоздушной обороны.

Информации о последствиях атаки по Ивано-Франковской области этой ночью пока не поступало. Угроза на момент публикации миновала – объявлен отбой, но массированный налет дронов по Украине продолжается.

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Добавим, что на Западе этой же ночью взрывы гремели в Ровно – удары реактивных БПЛА привели к разрушениям в частном секторе. Также несколько раз в течение ночи в Луцке слышали взрывы.