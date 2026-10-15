Про це повідомили у Суспільному. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Обстріл Прикарпаття стався під ранок 15 жовтня: де чули вибухи?

Повітряну тривогу в Івано-Франківській області почали оголошувати о 04:02 – під ранок 15 жовтня. Тим часом усю ніч до Заходу України намагалися долетіти реактивні БпЛА російської армії. Про загрозу для Прикарпаття повідомляли Повітряні сили.

Щонайменше один із дронів ворога дістався до міста Коломиї, там прогримів вибух. Також було чутно звуки роботи Протиповітряної оборони.

Інформації про наслідки атаки по Івано-Франківській області цієї ночі поки що не було. Загроза на момент публікації минула – оголошено відбій, але масований наліт дронів по Україні триває.

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Додамо, що на Заході цієї самої ночі вибухи гриміли у Рівному – удари реактивних БпЛА спричинили руйнування у приватному секторі. Також кілька разів упродовж нічних годин вибухи чули у Луцьку.