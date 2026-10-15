У регіоні у цей час оголосили жовтий рівень повітряної тривоги. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Обстріл Луцька стався вночі 15 жовтня: що відомо?

Повітряну тривогу у Волинській області у різних районах спершу почали оголошувати після 1 ночі, а вдруге – о 03:55. Усю ніч до регіону зі сходу намагалися прорватися реактивні безпілотники російської армії, про що інформували Повітряні сили.

Щонайменше один із дронів ворога дістався до обласного центру. У Луцьку почули вибух. Протиповітряна оборона активно працювала, відбиваючи обстріл.

Інформації про наслідки поточної атаки поки що не було. Загроза на момент публікації не минула.

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Додамо, що також місто Рівне вночі 15 жовтня зазнало повітряної атаки. У результаті ударів реактивних БпЛА зафіксували руйнування у приватному секторі.