Громко было недалеко от железнодорожного вокзала Симферополя. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Владислав Селезнев. Он отметил, что одна часть местного вокзала для пассажирских поездов, а другая – для грузовых перевозок.

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"Там расположены военные эшелоны, большая база, где хранятся горюче-смазочные материалы. Точно пока неизвестно", – сказал Селезнев.

Надо время, чтобы выяснить более подробно, почему произошел "хлопок" и где именно.

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То, что формирует будущее поле боя

Военный эксперт отметил, что Силы обороны Украины имеют на вооружении украинский ОТРК "Гром-2". Однако, насколько регулярно его применяют – не готов говорить.

Часто ВСУ могут использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow. Но россияне, чтобы не признавать, что Запад активно поддерживает Украину и передает, в частности, дальнобойное оружие, начинают говорить об украинском комплексе. Впрочем, считает Владислав Селезнев, на самом деле неважно, какое именно оружие это было.

Все это – важные вещи, которые работают на формирование будущего поля боя. Уничтожение, в частности, и железнодорожной, и военной инфраструктуры российских оккупантов в Крыму и Севастополе,

– заявил военный эксперт.

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