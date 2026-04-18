СБУ атаковала 3 военных корабля России и нефтебазу "Югторсан" в Крыму
- СБУ провела операцию в Крыму, поразив три российских военных корабля и повредив инфраструктуру на нефтебазе "Югторсан".
- Также были повреждены коммуникационные системы "Дельфин" и РЛС МР-10М1.
СБУ провела комплексную операцию в оккупированном Крыму. Противнику был нанесен болезненный урон.
Настроение противнику испортили бойцы Центра спецопераций "Альфа". Об этом говорится в заявлении СБУ.
Что СБУ поразило в Крыму этой ночью?
Во время спецоперации в Крыму были поражены сразу три военных корабля России:
- большой десантный корабль "Ямал";
- большой десантный корабль "Азов";
- военный корабль неустановленного типа.
Также есть данные о вероятном поражении противодиверсионного катера проекта 21980 "Граченок".
Кроме того, беспилотники СБУ повредили блок антенн коммуникационной системы "Дельфин", РЛС МР-10М1 "Мыс-М1", резервуары с топливом на нефтебазе "Югторсан".
В СБУ заявили, что продолжают системно и последовательно снижать боеспособность вражеского флота, целенаправленно взрывать логистику и лишать противника возможности полноценно использовать остров как военную базу.
Что происходило в Крыму ночью?
В ночь на 18 апреля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Работу российской ПВО было слышно в Саках, Каче, Евпатории, Николаевке, Новофедоровке и Бахчисарае. Самые громкие взрывы раздавались в Севастополе.
По словам очевидцев, работали комплексы "Панцирь", пулеметы и зенитная артиллерия. По данным телеграмм-сообщества Exilenova+, после атаки ударных беспилотников вспыхнул пожар в порту. Также интенсивную стрельбу слышали в районе Севастопольской ТЭЦ.
Местные паблики сообщали и о возгорании нефтебазы "Югторсан" на мысе Манганари.
В то же время оккупационная администрация традиционно заявляла, что якобы упали только обломки, а десятки дронов были сбиты. Пожар объясняют возгоранием остатков нефтепродуктов в резервуаре.