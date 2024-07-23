Назначенный Кремлем "губернатор" оккупированного Крыма Развожаев написал в своем телеграмм-канале, что только в районе Севастополя сбили по меньшей мере 15 беспилотников.
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Оккупанты уверяют, что никакие объекты не пострадали
В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БпЛА. По предварительной информации, в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников,
– поспешил успокоить жителей полуострова Развожаев.
Конечно, так называемый "губернатор" сказал, что ни один объект не пострадал. Однако, следует отметить, что это в традициях врага – скрывать последствия удачных украинских атак по военным целям.
По словам оккупационных властей, удалось повредить только грузовик и территорию одного из садовых обществ.