Это 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его мнению, целью могут стать украинские аэродромы.

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Целью могут быть аэродромы

Роман Свитан отметил, что захватчики перебросили дополнительные борта из Украинки, из Зеленого Клина. Это одна из основных российских баз дальней стратегической авиации. В частности, Ту-95МС были переброшены на авиабазы "Оленья" и "Энгельс-2".

Там сейчас достаточное количество бортов, чтобы наносить серьезные массированные удары. Если они его нанесут, то до сотни ракет мы можем получить одновременно. Вероятнее всего, целью будут аэродромы. Россияне просчитывают заход тех же F-16. Возможно, каких-то других модификаций и будут пытаться нанести удар по аэродрому,

– предположил он.

Поэтому есть вероятность, что, возможно, российские оккупанты нанесут массированный удар по Украине. Поэтому на этой неделе украинцам стоит быть очень осторожными.