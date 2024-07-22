Це 24 Каналу зауважив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. На його думку, ціллю можуть стати українські аеродроми.

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Ціллю можуть бути аеродроми

Роман Світан зазначив, що загарбники перекинули додаткові борти з Українки, з Зеленого Клину. Це одна з основних російських баз дальньої стратегічної авіації. Зокрема, Ту-95МС були перекинуті на авіабази "Оленья" та "Енгельс-2".

Там зараз достатня кількість бортів, щоб завдавати серйозних масованих ударів. Якщо вони його завдадуть, то до сотні ракет ми можемо отримати одночасно. Найімовірніше, ціллю будуть аеродроми. Росіяни прораховують захід тих же F-16. Можливо, якихось інших модифікацій та намагатимуться завдати удару по аеродрому,

– припустив він.

Тому є ймовірність, що, можливо, російські окупанти завдадуть масованого удару по Україні. Тому цього тижня українцям варто бути дуже обережними.