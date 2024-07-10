Напомним, что вечером 1 июля в районе Фиолета прозвучало несколько взрывов. По разным версиям, в здании мог находиться склад боеприпасов или беспилотников "Шахед/Герань".

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Что показали спутниковые снимки

После серии взрывов, прозвучавших 1 июля на мысе Фиолент во временно оккупированном Севастополе, вероятно, был уничтожен российский военный склад.

На опубликованных снимках видно, что до взрывов на мысе находилось четыре помещения. Однако после инцидента одно из зданий было полностью разрушено. Считается, что в уничтоженном здании мог быть склад боеприпасов или беспилотников "Шахед/Герань".

Что показали спутниковые снимки: смотрите видео

Напомним, что 4 июля в Севастополе также прогремел мощный взрыв. После объявления воздушной тревоги на полуострове оккупанты оперативно перекрыли Крымский мост, впрочем, так называемый "глава" Севастополя утверждает, что это были лишь учебные тренировки.