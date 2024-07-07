Взрыв произошел между поселками Малый Маяк и Виноградный Алуштинского района. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о взрыве в Крыму

Около 23:30 российские СМИ сообщили, что в Крыму вблизи курортного города Алушта загорелся газораспределительный узел.

Пожар на газораспределительном узле вблизи Алушты: смотрите видео

Пожар, который видно за десятки километров, возник между поселками Малый Маяк и Виноградный Алуштинского района. Сначала там произошел мощный взрыв, а уже потом возник пожар. Местные сообщают, что от взрыва в домах тряслись окна.

Важно! Вследствие пожара на газораспределительном узле в Алуште возможно полное отключение газоснабжения. По состоянию на 2014 год в городе проживало почти 30 тысяч человек.

Российские СМИ заявляют, что причиной взрыва могла якобы стать авария на сети. Там добавили, что пожар якобы удалось локализовать и он не перекинулся на лесной массив. Информация о пострадавших также отсутствует. Отмечают, что угроза для жилого массива отсутствует.

К слову, неспокойно на полуострове было и днем 4 июля, в оккупированном Севастополе прогремел мощный взрыв. Оккупационный глава Севастополя Развожаев заявил, что в городе якобы происходили "тренировки".